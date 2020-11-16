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В Петрозаводске житель Прионежья отвлекся на остановке и остался без рюкзака

Новости. Криминал
13:38, 16 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Полицейские Петрозаводска раскрыли сразу две кражи за один эпизод, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции в Петрозаводске обратился 38-летний житель Прионежья. Он заявил о хищении рюкзака и денег .

Сотрудники уголовного розыска разобрались в ситуации и установили подозреваемого - 31-летнего горожанина. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что похитил рюкзак на остановке, когда гость из Прионежья отвлекся и оставил вещи без присмотра. Из рюкзака подозреваемый похитил банковскую карту, а после выбросил его вместе с содержимым.

Чужой картой он расплатился магазинах более чем на 9,5 тыс. рублей: приобретал алкоголь и продукты.

По фактам хищений рюкзака и средств с банковского счета возбуждены уголовные дела.

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