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Новости. Криминал
12:51, 22 Января 2019
фото: Pixabay

В Петрозаводске юноша украл у ребенка телефон

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В полицию Петрозаводска обратился 33-летний горожанин с заявлением о краже телефона у сына, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина пояснил, что у его несовершеннолетнего сына похитили новый мобильный телефон, купленный на Новый год. Ущерб превысил 8 тысяч рублей.

Инспектор по делам несовершеннолетних установила подозреваемого, 19-летнего ранее неоднократно судимого гражданина. По версии правоохранителей, они вместе с потерпевшим были в гостях у общего знакомого.

Воспользовавшись моментом, гражданин похитил мобильный телефон, находившийся на зарядке. Впоследствии молодой человек сбыл чужое имущество за 2,5 тысячи рублей. Часть средств он отдал родителям, остальную сумму потратил на личные нужды.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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