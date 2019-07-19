В Петрозаводске камневоз потерял камень и съехал с дороги

ДТП произошло 18 июля на Карельском проспекте.

На сайте DtpPtz.ru сообщается, что авария с участием седельного тягача Volvo с полуприцепом произошло на Карельском проспекте, недалеко от пересечения с улицей Торнева в 21.12.

По неизвестной пока причине, автопоезд выехал вправо за пределы дорожного полотна в лесополосу, наехав на опору уличного освещения.

Один из каменных блоков проломил борт полуприцепа и вывалился на проезжую часть.

Обошлось без жертв.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.