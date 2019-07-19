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Новости. Происшествия
09:05, 19 Июля 2019
фото: Сайт DtpPtz.ru

В Петрозаводске камневоз потерял камень и съехал с дороги

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ДТП произошло 18 июля на Карельском проспекте.

На сайте DtpPtz.ru сообщается, что авария с участием седельного тягача Volvo с полуприцепом произошло на Карельском проспекте, недалеко от пересечения с улицей Торнева в 21.12. 

По неизвестной пока причине, автопоезд выехал вправо за пределы дорожного полотна в лесополосу, наехав на опору уличного освещения.

Один из каменных блоков проломил борт полуприцепа и вывалился на проезжую часть.

Обошлось без жертв.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Комментарии

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кир
2019-07-19 10:59:51
За все свои проделки виновника аварии надо нещадно выпороть. Так лучше новый материал усваивается.
Жорж
2019-07-19 09:13:20
Ну что ещё должно произойти , чтобы запретить движение большегрузов по городу . Бондарчук АУ ???????????????
Негодяй
2019-07-19 09:48:29
Жорж, если Вы режиссеру кричите, то пожалуйста, а наш на Боднарчук откликается.
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