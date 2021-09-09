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В Петрозаводске команда по американскому футболу открывает бесплатную Школу новичков

Новости. Спорт
18:20, 13 Сентября 2021
фото: © Карельская федерация американского футбола

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Команда «Карельские Оружейники» запускает ежегодную бесплатную Школу новичков — серию тренировок для взрослых и детей, сообщили в Минобразования и спорта республики.

В Школе новичков можно подтянуть свою физическую форму, узнать об оригинальном виде спорта и познакомиться с игроками одной из самых успешных спортивных команд в нашей республике - «Карельские Оружейники».

Тренировки у взрослой команды проходят три раза в неделю, у детской — четыре. Все занятия проходят под руководством профессионального тренера по американскому футболу, старшего преподавателя кафедры физического воспитания ПетрГУ Сергея Корнева. Сергей Владимирович — многократный чемпион Украины и чемпион Венгрии по американскому футболу, в 2015 году был признан лучшим тренером команды чемпионата России по версии профильного издания First & Goal.

Вся необходимая для занятий и игр экипировка выдается на руки. Студенты ПетрГУ, выступая за «Оружейников», имеют возможность получать спортивную стипендию.

Открытые тренировки в рамках Школы новичков будут проходить по понедельникам и средам с 20:00 до 21:30 на поле ПетрГУ (Герцена 31б).

«Оружейники» существуют с 2012 года, регулярно участвуют в крупных российских соревнованиях и привозят домой медали. Недавно команда выиграла Вторую лигу чемпионата России, победив в финале в Москве команду из Нижнего Новгорода. В прошлом году до начала пандемии «Оружейники» успели выиграть международный турнир в Минске «Кубок Монте Кларка», где их соперниками были коллективы из Беларуси, Литвы и Калининграда.

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