В Петрозаводске компании из-за мобилизации отменяют новогодние корпоративы

Число новогодних бронирований сократилось с момента объявления в России частичной мобилизации.

В результате опроса владельцев гостиниц в Телеграм-канале «Эксперты Tvil.ru» была выявлена тенденция уменьшения числа корпоративных бронирований на новогодние праздники. Клиенты отменяют уже имеющиеся брони.

«Запросы на новогодние бронирования есть, но я пока не разрешаю бронировать на эти даты — ненадежно. Забронировавшие с большой вероятностью отменят ее в последний момент», — объяснила респондент Ольга из Санкт-Петербурга.

Тем не менее, по данным сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, бронирования корпоративов понемногу идут. Петрозаводск вошел в число 10 наиболее популярных направлений для этого вида отдыха. В столице Карелии бронируют, как правило, номера и квартиры на 4 ночи стоимостью в среднем 15 тысяч рублей.