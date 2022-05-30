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В Петрозаводске кондуктор троллейбуса оказала первую помощь пассажиру

Новости. Происшествия
12:44, 31 Мая 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Кондуктора троллейбуса №1 поощрили за помощь женщине, который стало плохо во время поездки.

В официальном паблике муниципального предприятия «Городской транспорт» опубликовали обращение петрозаводчанки, которая попросила поощрить кондуктора троллейбуса. Инцидент произошел 11 мая. Во время поездки по маршруту N1 на улице «Онежской флотилии» женщине стало плохо. Была вызвана скорая помощь.

«До приезда скорой кондуктор с участием пассажиров оказывала женщине необходимую помощь. Кондуктору, Васильевой Л. В., будет объявлена благодарность и выплачено денежное поощрение. Благодарим и пассажиров, участвующих в оказании помощи», — пишут в паблике.

Ранее сообщалось, троллейбусному предприятию Петрозаводска добавят денег для выплаты зарплаты.

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