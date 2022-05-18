Троллейбусному предприятию Петрозаводска добавят денег для выплаты зарплаты

Власти Петрозаводска выделят из бюджета дополнительные деньги для компенсации убытков ПМУП «Городской транспорт», что позволит выплатить зарплату работникам.
Это следует из проекта решения Петросовета о внесении изменений в городской бюджет на 2022 год.
Предприятие получит дополнительно 12,6 млн рублей «для обеспечения выплаты заработной платы работникам предприятия и оплаты электроэнергии», сказано в пояснительной записке к документу.
Как поясняют в мэрии, эта сумма необходима для компенсации убытков ПМУП «Городской транспорт», связанных с тем, что оно перевозит пассажиров по тарифам ниже себестоимости. Выделение дополнительных денег позволит сохранить стоимость разовых поездок и месячных проездных билетов для студентов и школьников.
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