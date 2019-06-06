В Петрозаводске контролеры нашли санкционный сыр в ларьке и оштрафовали хозяина

Продукция, привлекшая внимание контролирующих органов, продавалась без необходимой документации.

Продукт обнаружен в результате проверки, которую проводили Карельская транспортная прокуратура совместно с Карельской таможней и Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Установлено, что в торговом павильоне Петрозаводска осуществлялась торговля сыром из Финляндии, при этом товаросопроводительная документация на эту продукцию отсутствовала.

В этой связи Карельской транспортной прокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя возбуждалось дело об административном правонарушении за нарушение требований технических регламентов. По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.