В Петрозаводске концерт симфонического оркестра перенесен из-за дождя

Плохая погода внесла коррективы в программу мероприятий празднования Дня города.

Заявленный ранее в праздничной программе концерт Симфонического оркестра под управлением Алексея Ньяга и солистов - мальтийской оперной дивы Андрианы Иордановой (сопрано) и петербургского тенора Романа Арндта - переносится под крышу филармонии.

Об этом сообщает пресс-служба Карельской филармонии.

Концерт состоится в Большом зале Карельской государственной филармонии (ул.Кирова. 12) в 19.00.

«Несмотря на капризы погоды, без музыки никто не останется»,- сообщили организаторы концерта.