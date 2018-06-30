В Петрозаводске концерт симфонического оркестра перенесен из-за дождя

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Плохая погода внесла коррективы в программу мероприятий празднования Дня города.
Заявленный ранее в праздничной программе концерт Симфонического оркестра под управлением Алексея Ньяга и солистов - мальтийской оперной дивы Андрианы Иордановой (сопрано) и петербургского тенора Романа Арндта - переносится под крышу филармонии.
Об этом сообщает пресс-служба Карельской филармонии.
Концерт состоится в Большом зале Карельской государственной филармонии (ул.Кирова. 12) в 19.00.
«Несмотря на капризы погоды, без музыки никто не останется»,- сообщили организаторы концерта.
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