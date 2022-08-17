В Петрозаводске ковид-центр оставил госпиталю ветеранов войн полезное наследство

Главный врач госпиталя для ветеранов войн Карелии Олег Сухарев рассказал, какие изменения произошли в работе учреждения после закрытия ковид-центра.

Госпиталь для ветеранов войн в Петрозаводске, где в течение двух с лишним лет располагался главный ковид-центр Карелии, недавно вернулся к своей прежней работе. Учреждение вновь принимает ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, репрессированных, малолетних узников и других льготников. Но у пациентов госпиталя после закрытия ковид-центра появились новые возможности.

«В госпитале есть свой ИТАР. Если раньше это была просто палата, то после ковидного центра в нашем учреждении сформировано полноценное отделение интенсивной помощи на пять коек. Оно полностью оснащено оборудованием и укомплектовано штатом. Служба с врачами и санитарами работает круглосуточно», - рассказал главный врач госпиталя для ветеранов войн Карелии Олег Сухарев.

Кроме того, приемный покой в госпитале теперь работает в круглосуточном режиме. До ковида он был открыт до 17.00, а в выходные не работал.

«Сейчас же мы в любое время суток готовы принять наших подопечных. Например, везут ветерана войны на скорой в БСМП с подозрением на инсульт, там диагноз не подтверждается, но человек чувствует себя неважно (высокий криз, давление поднялось). Скорая может спокойно привезти его к нам даже ночью», - отметил Сухарев.

Подробнее о работе госпиталя ветеранов войн, читайте здесь.