В Петрозаводске легковушка после тарана отлетела в авто, стоявшее на перекрестке

фото: © Скриншот с видео: Сергей Коугия / Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

Массовое ДТП произошло на оживленном перекрестке в столице Карелии.

Момент аварии попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения «Ситилинк».

Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Дорожная авария произошла в карельской столице во вторник, 12 декабря, в 11.35, на перекрёстке улиц Красноармейской и Гоголя.

Судя по видео, автомобиль, ехавший по улице Красноармейской, на скорости протаранил автомобиль, проезжавший по улице Гоголя. Легковушка после тарана отлетела в стоявшее на перекрестке авто.

В сети сообщили, что есть пострадавшие.

Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.