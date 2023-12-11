В Петрозаводске легковушка после тарана отлетела в авто, стоявшее на перекрестке

Массовое ДТП произошло на оживленном перекрестке в столице Карелии.
Момент аварии попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения «Ситилинк».
Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Дорожная авария произошла в карельской столице во вторник, 12 декабря, в 11.35, на перекрёстке улиц Красноармейской и Гоголя.
Судя по видео, автомобиль, ехавший по улице Красноармейской, на скорости протаранил автомобиль, проезжавший по улице Гоголя. Легковушка после тарана отлетела в стоявшее на перекрестке авто.
В сети сообщили, что есть пострадавшие.
Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.
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