В Петрозаводске ликвидировали паспортную службу

В городской мэрии рассказали, куда теперь можно подавать заявления по регистрационному учету.

На недавнем заседании Петросовета было принято решение о ликвидации МКП «Петрозаводская паспортная служба». Об этом сообщили в администрации карельской столицы.

После изменения федерального законодательства предприятие уже не могло выдавать справки о регистрационном учете граждан — эти полномочия перешли к подразделениям по вопросам миграции МВД.

В мэрии напомнили, что заявления по регистрационному учету граждане могут подать через портал Госуслуги и в МФЦ Карелии по адресам: набережная Гюллинга, 11; Первомайский проспект, 33; улица Октября, 10. Уточнить информацию можно по телефону МФЦ Карелии: 8 (814-2) 33-30-50.

За справками о регистрации граждан по месту жительства и пребывания необходимо обращаться в отдел по вопросам миграции УМВД России по Петрозаводску по адресу: улица Кирова, 8. Телефон: 8 (814-2) 79-66-26.

Архивные же справки о регистрации выдает МКУ «Муниципальный архив города Петрозаводска» по адресу: улица Куйбышева, 20. По вопросам их получения можно обращаться по телефону: 8-(814-2)-78-28-63 или по электронной почте arhiv.ptz@yandex.ru.

Напомним, уже с начала сентября петрозаводская паспортная служба перестала заниматься оформлением справок о регистрации граждан.