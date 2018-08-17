В Петрозаводске ликвидировали восемь несанкционированных свалок

В столице Карелии продолжается ликвидация несанкционированных свалок, сообщили в мэрию.

С начала летнего периода организация-подрядчик вывезла с территории города более 1700 кубических метров мусора.

"В рамках муниципального контракта ООО "КарелСтройУправление" ликвидировала восемь несанкционированных свалок в Петрозаводске. Работы велись на Зареке, Перевалке, Древлянке, в районе Первомайского проспекта и в Соломенном", - отметили в мэрии.

В ближайшее время подрядчик вывезет мусор еще с нескольких точек.