В Петрозаводске лишенный прав злостный нарушитель ПДД ездил с поддельным водительским удостоверением

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре прошлого года суд лишил мужчину права управления автомобилем на один год. Такое решение судебная инстанция приняла в связи с тем, что петрозаводчанин повторно нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения.

Однако после лишения права управления автомобилем петрозаводчанин купил водительское удостоверение категорий В, С со своим фото, но на имя другого человека.

В мае текущего года в Прионежского районе его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. При этом петрозаводчанин передал полицейскому поддельные водительские права и представился тем именем, на которого они были оформлены.

Дорожные полицейские проверили водительское удостоверение по базам учета и выяснили, что в ГИБДД его не выдавали. Нарушителя доставили в полицию для установления личности, где петрозаводчанин признался в использовании поддельного удостоверения и написал явку с повинной.

Прокурор утвердил обвинительное постановление. Уголовное дело передали для рассмотрения в Прионежский районный суд.

Обвиняемому грозит ограничение свободы, принудительные работы или до одного года лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.