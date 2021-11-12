В Петрозаводске ловят водителей, пренебрегающих безопасностью

В столице Карелии проходит рейд ГИБДД «Пристегнись!».

В рамках рейда автоинспекторы контролируют использование ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств.

С начала года сотрудниками ГИБДД пресечено более 600 нарушений, связанных с неиспользованием ремней безопасности, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В ГИБДД напоминают, за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, ст. 12.6 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей. За перевозку пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, придется заплатить водителю и пассажиру (1000 и 500 рублей соответственно).