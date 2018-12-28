В Петрозаводске маленькие дети пострадали в ДТП

Авария произошла на перекрестке улиц Зайцева и Мелентьевой, пострадали дети, сообщили в ГИБДД Карелии.

Вечером, 27 декабря, 61-летний водитель автомобиля Chery Tiggo при повороте налево совершил столкновение с Opel Astra, который двигался в прямом встречном направлении.

В результате происшествия пострадали три человека: водитель автомобиля Chery и два несовершеннолетних пассажира автомобиля Opel - 8-летний мальчик и 3-летняя девочка.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.