В Петрозаводске маленькие и взрослые скульпторы стали победителями конкурса «Зимние сказки Гипербореи» (ФОТО)

В числе победителей авторы из Кеми и Петрозаводска.

Городской дом культуры огласил итоги конкурса «Зимние сказки Гипербореи – 2023».



Номинация «Детские дошкольные учреждения»:



1 место - детский сад №4, Кемь, команда «Снежинки», «Славна богатырями земля русская»;



2 место - центр развития ребенка - детский сад №116, Петрозаводск, группа «Птенчики», «Преодоление бури. Баба Яга насылает непогоду на путника»;



3 место - детский сад №4 «Акварельки», Петрозаводск, команда «Птички-невелички», «По щучьему велению».



Номинация «Школы»:



1 место - средняя школа №43, Петрозаводск, «Команда 43», «Русский воин»;



2 место - петрозаводский техникум городского хозяйства, команда А-21, «Чудо-Юдо Рыба-Кит»;



3 место - средняя школа №35, Петрозаводск, команда «Восьмиклассники Пятого», «Емелина печь».



Номинация «Семейная команда»:



1 место - семья Курицыных, Петрозаводск, «Белка-затейница» из «Сказки о Царе Салтане»;



2 место - Светлана и Арина Зайцевы, Петрозаводск, сказка «Голубая Важенка»;



3 место - семейная коллективная команда Кабонен, Бондаревых, Ильиных, Петрозаводск, «Леший пишет сказки».



Специальный приз за активное творческое участие получила школа-интернат №21, Петрозаводск, объединенная группа воспитанников 3-8 классов, композиции «Садко» и «Чудо рыба-кит».



В мэрии карельской столицы отдельно отметили, что специальный приз за невероятно активное творческое участие и удивительное мастерство завоевала команда «Гармония» петрозаводского детсада №5 .



Работы: «Резиденция Ядвиги Петровны», «Курочка Ряба», «Ядвига Гармониевна», «Отважный заяц», «Витязь» из поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», «Колобок на печи», «Печка» из сказки «Гуси лебеди», «Трон снежной королевы».



















Работы победителей собраны в отдельный альбом: https://vk.com/album-46343222_291220817