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В Петрозаводске маленьким спортсменам угрожают опасные сосульки (ФОТОФАКТ)

Новости. От читателей
14:00, 28 Декабря 2021
фото: © Столица на Онего

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Родители, чьи дети занимаются в спортивных секциях в здании ТЦ «Карелия-Маркет», пожаловались на опасные сосульки.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились петрозаводчане, которые переживают за своих детей, посещающих спортивные занятия в здании торгового дома «Карелия-Маркет» в центре города.

«Как правило родители высаживают своих детей на остановке напротив Кафе „Яблочное“. Потом дети идут к главному входу вдоль домов № 12 и № 14 по улице Карла Маркса. На крыше указанных зданий висят огромные сосульки, которые представляют реальную опасность для пешеходов. Звонили в ЕДДС и сообщили о проблеме, но воз и ныне там», — рассказали горожане.

Ранее в мэрии сообщили, что за неделю специалисты «Службы заказчика» выявили 145 нарушений по несвоевременной очистке кровель многоквартирных домов в столице Карелии.

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Комментарии

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бюджет
2021-12-28 14:44:35
Пусть депутаты обяжут всех владельцев заходов в здания устанавливать козырьки, Срок 10 дней, иначе закрытие.
кир
2021-12-28 14:26:37
Свои машины во дворах исправно чистят от снега, а крыши нет.
Пороть надо, - сказал кот. Кроме смерти и боли они ничего не понимают, ничего не знают. Хорошо ребятки устроились в стране Советов. :)
Offff
2021-12-28 14:45:24
кир, извращенец.
Гость
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