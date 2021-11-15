В Петрозаводске маленьким спортсменам угрожают опасные сосульки (ФОТОФАКТ)

Родители, чьи дети занимаются в спортивных секциях в здании ТЦ «Карелия-Маркет», пожаловались на опасные сосульки.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились петрозаводчане, которые переживают за своих детей, посещающих спортивные занятия в здании торгового дома «Карелия-Маркет» в центре города.

«Как правило родители высаживают своих детей на остановке напротив Кафе „Яблочное“. Потом дети идут к главному входу вдоль домов № 12 и № 14 по улице Карла Маркса. На крыше указанных зданий висят огромные сосульки, которые представляют реальную опасность для пешеходов. Звонили в ЕДДС и сообщили о проблеме, но воз и ныне там», — рассказали горожане.

Ранее в мэрии сообщили, что за неделю специалисты «Службы заказчика» выявили 145 нарушений по несвоевременной очистке кровель многоквартирных домов в столице Карелии.