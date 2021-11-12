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Управляющие компании в Петрозаводске не спешат чистить крыши домов от снега и наледи

Новости. Общество
12:54, 28 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска, © «Столица на Онего»

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За неделю специалисты «Службы заказчика» выявило 145 нарушений по несвоевременной очистке кровель многоквартирных домов в столице Карелии.

Как сообщили в администрации города, за минувшую неделю сотрудники «Службы заказчика» проверили зимнее содержание 445 многоквартирных домов и дворов. По итогам работы специалисты выявили более 145 нарушений, касающихся уборки снега и ледяных образований на кровлях зданий.

Нерадивые управляющие организаций получили уведомления о необходимости оперативного устранения выявленных нарушений. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору. За прошлую неделю было направлено 85 подобных обращений по уборке дворов и кровель. Их составили в отношении ООО «Триал», ООО «Карелия», ООО «КЛК», ООО «Партнер», ООО «Сфера управления», ООО «КЭСКО», ООО «УК Благоустройство», ООО «КСМ-Комфорт», ООО «Гарантия-Плюс», ООО «Ресурс», ООО «Жилой дом+», ООО «УК Десятый Регион», ООО «Комфортная среда», ООО «ПК Выбор», ООО «Сампо», ООО «МЭК», ООО «ТеплоАвтоматика», ООО «Аверс», ООО «Район», ООО «УК Территория», ООО «Профессионал», ООО «ГорСлужба», ООО «ЖЭУ» и ООО «ГУК». Накануне, 27 декабря, «Служба заказчика» обследовало ещё 140 дворов и выявило 88 нарушений.

В мэрии напомнили горожанам, что сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону – 051, в Государственный комитет по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.

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