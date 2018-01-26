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Новости. Общество
17:03, 26 Января 2018

В Петрозаводске маршрутчиков, нарушивших график движения, ждет штраф в 100 тысяч рублей

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В отношении нерадивых автоперевозчиков могут быть применены штрафные санкции в размере 100 тысяч рублей, сообщили в администрации Петрозаводска.

К борьбе с нарушениями графика движения общественного транспорта, выявляемыми в ходе рейдов специалистами администрации Петрозаводска, подключатся сотрудники Ространснадзора.

Как пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска Андрей Бекелев, 23 и 24 января сотрудниками управления проведены очередные проверочные мероприятия по контролю за соблюдением автоперевозчиками утвержденного графика интервалов движения городского пассажирского транспорта.

"Контроль производился на конечной станции Сулажгора. Выявлены факты нарушений графика движения водителями автобусов маршрутов №2 и №5 (ООО "АТП"). Составленные материалы переданы на рассмотрение в территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для дальнейшего принятия решения о возбуждении административного производства в связи с нарушением компанией-автоперевозчиком лицензионных требований", - отметил Андрей Бекелев.

Штрафные санкции, предусмотренные законодательством за подобное нарушение, составляют 100 тысяч рублей.

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Комментарии

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12345
2018-01-26 18:02:48
А ГАИ на соблюдение требований ПДД маршрутчиков проверять не будет? Катаются как хотят. С крайнего левого направо поворачивают (и наоборот), требования знаков движения по полосам не соблюдают сплошь и рядом. Да о чем говорить, если ГАИ у себя под носом на Ленинградской порядок навести не могут. Машины там паркуют как угодно - на пешеходном переходе, на остановке, на газонах, а никому и дела нет.
кир
2018-01-26 17:08:18
Фигня. По вашей интерактивной карте видно как ползут два троллейбуса на маршруте, а перед ними шныряют маршрутки, отбирая пассажиров и деньги.
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