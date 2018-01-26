В Петрозаводске маршрутчиков, нарушивших график движения, ждет штраф в 100 тысяч рублей

В отношении нерадивых автоперевозчиков могут быть применены штрафные санкции в размере 100 тысяч рублей, сообщили в администрации Петрозаводска.

К борьбе с нарушениями графика движения общественного транспорта, выявляемыми в ходе рейдов специалистами администрации Петрозаводска, подключатся сотрудники Ространснадзора.

Как пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска Андрей Бекелев, 23 и 24 января сотрудниками управления проведены очередные проверочные мероприятия по контролю за соблюдением автоперевозчиками утвержденного графика интервалов движения городского пассажирского транспорта.

"Контроль производился на конечной станции Сулажгора. Выявлены факты нарушений графика движения водителями автобусов маршрутов №2 и №5 (ООО "АТП"). Составленные материалы переданы на рассмотрение в территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для дальнейшего принятия решения о возбуждении административного производства в связи с нарушением компанией-автоперевозчиком лицензионных требований", - отметил Андрей Бекелев.

Штрафные санкции, предусмотренные законодательством за подобное нарушение, составляют 100 тысяч рублей.