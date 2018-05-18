В Петрозаводске Mercedes загорелся во время сварки

В карельской столице во время сварочных работ сгорела иномарка, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

В Петрозаводске на улице Глинки около дома №7 произошел пожар в Mercedes. В результате поврежден моторный отсек и салон на площади 1 кв.м.

Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Виновный, ущерб устанавливаются.