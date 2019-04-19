В Петрозаводске мэрия хочет снести еще один ларек на проспекте Карла Маркса

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Владельцу павильона на проспекте Карла Маркса мэрия предложила убрать его до 30 апреля.
Администрация карельской столицы предложила владельцу самовольно (незаконно) установленного павильона, расположенного в районе дома № 12 по пр. К. Маркса, добровольно произвести его демонтаж и освободить земельный участок. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.
Убрать ларек владельцу необходимо в двухнедельный срок, то есть, до 30 апреля включительно.
Если владелец не уберет ларек, его демонтируют городские власти.
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