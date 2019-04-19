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Новости. Общество
06:40, 19 Апреля 2019

В Петрозаводске мэрия хочет снести еще один ларек на проспекте Карла Маркса

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Владельцу павильона на проспекте Карла Маркса мэрия предложила убрать его до 30 апреля.

Администрация карельской столицы предложила владельцу самовольно (незаконно) установленного павильона, расположенного в районе дома № 12 по пр. К. Маркса, добровольно произвести его демонтаж и освободить земельный участок. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Убрать ларек владельцу необходимо в двухнедельный срок, то есть, до 30 апреля включительно.

Если владелец не уберет ларек, его демонтируют городские власти.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2019-04-19 08:43:44
а иконная лавка рядом? всем угодила?
Leopol'd
2019-04-19 08:37:33
Самовольно?! Если это фото союзпечати у бывшего кафе мороженое, то он там лет 50 стоит!
Убирайте тогда и иконную лавку, рядом с МВД! Тоже давно и не к месту.
Lana
2019-04-19 07:05:01
В Петрозаводске просто "добивают" малый и средний бизнес. Видимо кто-то за мзду лоббирует чьи-то интересы.
Гость
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