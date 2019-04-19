В Петрозаводске мэрия хочет снести еще один ларек на проспекте Карла Маркса

Владельцу павильона на проспекте Карла Маркса мэрия предложила убрать его до 30 апреля.

Администрация карельской столицы предложила владельцу самовольно (незаконно) установленного павильона, расположенного в районе дома № 12 по пр. К. Маркса, добровольно произвести его демонтаж и освободить земельный участок. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Убрать ларек владельцу необходимо в двухнедельный срок, то есть, до 30 апреля включительно.

Если владелец не уберет ларек, его демонтируют городские власти.