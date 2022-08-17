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В Петрозаводске микроавтобус без водителя протаранил два автомобиля на парковке (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
23:21, 17 Августа 2022
фото: ДТП ПТЗ

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ДТП с участием фургона и двух легковых автомобилей произошло на улице Казарменская.

Как пишет ДТП ПТЗ, сегодня, 17 августа, в 12.21 на парковке у дома №4 по улице Казарменская фургон Ford врезался в автомобили Hyundai и Renault.

Судя по видео, фургон без водителя начал самопроизвольное движение под уклон. Проехав пару десятков метров, автомобиль протаранил припаркованные легковые автомобили.

ДТП ПТЗ советует водителям пользоваться стояночным тормозом при каждой парковке.

Видеокамеры наружного наблюдения запечатлели момент аварии.

Ранее сообщалось, автомобилист на высокой скорости протаранил бетонное ограждение в городе Карелии.

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