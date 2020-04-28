В Петрозаводске моют тротуары и остановки (ФОТО)

В столице Карелии продолжается обработка дорог и тротуаров дезинфицирующими средствами.

По сообщению администрации города, компания "ТехРент" моет тротуары, проезжие части, а также остановочные комплексы в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

"Мероприятия по санитарной обработке производятся во всех районах города. Особое внимание Главой города поручено уделить участкам дорог и улицам, на которых расположены учреждения здравоохранения: Инфекционная больница, Республиканская больница, Госпиталь для ветеранов войн и другие объекты", - пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

Напомним, ранее в Петрозаводске продезинфицировали уличные тренажеры и детские площадки.