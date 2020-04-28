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В Петрозаводске моют тротуары и остановки (ФОТО)

Новости. Общество
09:32, 29 Апреля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В столице Карелии продолжается обработка дорог и тротуаров дезинфицирующими средствами.

По сообщению администрации города, компания "ТехРент" моет тротуары, проезжие части, а также остановочные комплексы в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

 

"Мероприятия по санитарной обработке производятся во всех районах города. Особое внимание Главой города поручено уделить участкам дорог и улицам, на которых расположены учреждения здравоохранения: Инфекционная больница, Республиканская больница, Госпиталь для ветеранов войн и другие объекты", - пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

Напомним, ранее в Петрозаводске продезинфицировали уличные тренажеры и детские площадки.

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