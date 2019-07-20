В Петрозаводске молодой лихач на мотоцикле пострадал в ДТП

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Мотоциклист неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и попал в ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в пятницу в 21:20 у дома № 44б по Лесному проспекту водитель, управляя мотоциклом Suzuki, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомашиной Chevrolet Niva, двигающейся в попутном направлении.
В результате происшествия 20-летний мотоциклист был травмирован. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
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