В Петрозаводске молодые люди обстреляли, а потом подожгли квартиру семьи с ребенком

Полиция Петрозаводска нашла молодых людей, обстрелявших, а затем попытавшихся поджечь квартиру, где жила семья с ребенком, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 31-летняя горожанка. Она сообщила, что поздней ночью 26 мая неизвестные обстреляли из пневматического пистолета окно квартиры, где женщина живет с мужем и ребёнком, а затем подожгли подоконник и скрылись с места происшествия. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастных к преступлению двоих жителей Петрозаводска — 20 и 23 лет. В ходе обыска у одного из подозреваемых было изъято пневматическое оружие, а также видеозапись с мобильного телефона, на которой запечатлены «подвиги» молодых людей. Нарушители дали признательные показания.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.