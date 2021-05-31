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В Петрозаводске молодые люди обстреляли, а потом подожгли квартиру семьи с ребенком

Новости. Криминал
15:13, 01 Июня 2021
фото: © Pixabay

Полиция Петрозаводска нашла молодых людей, обстрелявших, а затем попытавшихся поджечь квартиру, где жила семья с ребенком, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 31-летняя горожанка. Она сообщила, что поздней ночью 26 мая неизвестные обстреляли из пневматического пистолета окно квартиры, где женщина живет с мужем и ребёнком, а затем подожгли подоконник и скрылись с места происшествия. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастных к преступлению двоих жителей Петрозаводска — 20 и 23 лет. В ходе обыска у одного из подозреваемых было изъято пневматическое оружие, а также видеозапись с мобильного телефона, на которой запечатлены «подвиги» молодых людей.  Нарушители дали признательные показания.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

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