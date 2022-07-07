В Петрозаводске молодые люди, подозреваемые в краже, «засветились» на камеру (ВИДЕО)

Полиция карельской столицы ищет двух подозреваемых в краже телефона, сообщили в МВД республики.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливаются личности молодых людей, запечатленных на видеозаписи. Они подозреваются в краже телефона.

Всех, кто что-то знает о разыскиваемых, полиция просит позвонить по телефону: 8-911-050-98-02.

Конфиденциальность гарантируется.