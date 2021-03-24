Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Подмосковье нашли 6-летнюю девочку, живущую с кошками и отзывающуюся на "кис-кис" 1
24.03.2021 21:30
Кипр откроет границы для россиян в апреле 2
24.03.2021 19:10
Ритуальные услуги в России стали лидером по росту доходов в минувшем году 1
24.03.2021 19:40
Стало известно влияние вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию
24.03.2021 20:40
Теперь россияне смогут жаловаться на высокие цены сразу в суд
24.03.2021 22:00
Депутаты припугнули жителей Петрозаводска статьей о клевете 25
Сегодня 10:54
Житель Карелии запинал до полусмерти любовника бывшей жены 2
Сегодня 13:44
Священника отправили в тюрьму за захват чужой квартиры
24.03.2021 23:30

В Петрозаводске мощный ветер обрушил ветряную скульптуру

Новости. Общество
16:49, 25 Марта 2021
фото: © "Nova"
Загрузка...

Ветер повредил арт-объект, размещавшийся на аллее Энтузиастов в карельской столице.

Кинетическая скульптура, установленная на аллее Энтузиастов в Петрозаводске несколько лет назад, не выдержала ветровой нагрузки. Объект упал. Об этом сообщает строительная компания "Nova".

"Ветряки были установлены на аллее в 2019 году, когда аллею благоустраивали в рамках программы поддержки местных инициатив. Компания Nova тогда поддержала реализацию проекта финансово. Поэтому сейчас, несмотря на то, что аллея не является зоной ответственности компании, для администрации подготовлено обращение с просьбой найти возможность вернуть ветряк в строй как можно скорее", - говорится в сообщении компании.

Строительная компания сообщает со ссылкой на пресс-центр мэрии Петрозаводска, что арт-объект отправлен в ремонт.

Ранее сообщалось, что надувной банан пополнил коллекцию необычных арт-объеков Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 09:28
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
В Петрозаводске открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а.
"Школа – фантастическая!"
Сегодня 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 9
Сегодня 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 5
23.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:12
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 5
24.03.2021 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 6
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»