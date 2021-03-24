В Петрозаводске мощный ветер обрушил ветряную скульптуру

Ветер повредил арт-объект, размещавшийся на аллее Энтузиастов в карельской столице.

Кинетическая скульптура, установленная на аллее Энтузиастов в Петрозаводске несколько лет назад, не выдержала ветровой нагрузки. Объект упал. Об этом сообщает строительная компания "Nova".

"Ветряки были установлены на аллее в 2019 году, когда аллею благоустраивали в рамках программы поддержки местных инициатив. Компания Nova тогда поддержала реализацию проекта финансово. Поэтому сейчас, несмотря на то, что аллея не является зоной ответственности компании, для администрации подготовлено обращение с просьбой найти возможность вернуть ветряк в строй как можно скорее", - говорится в сообщении компании.

Строительная компания сообщает со ссылкой на пресс-центр мэрии Петрозаводска, что арт-объект отправлен в ремонт.

Ранее сообщалось, что надувной банан пополнил коллекцию необычных арт-объеков Петрозаводска.