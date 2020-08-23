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В Петрозаводске мошенник похитил более 700 тысяч рублей у пожилой продавщицы дивана

Новости. Криминал
14:09, 24 Августа 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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В столице Карелии пенсионерка лишилась более 700 тысяч рублей, попытавшись избавиться от своего дивана.

В отдел петрозаводской полиции обратилась 81-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у нее похитили крупную денежную сумму со счета. Об этом информирует МВД по Карелии.

Пожилая женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже дивана. Вскоре с ней связался молодой человек, который хотел приобрести мебель. Стоимость в размере 2 тысяч рублей он готов был перевести моментально на карту петрозаводчанки. Для этого звонивший попросил назвать данные банковской карты.

Спустя час молодой человек перезвонил и сообщил, что вместо оговоренных 2 тысяч рублей он перевел по ошибке чуть больше 738 400 рублей. Обеспокоив пожилую женщину, он предложил ей пройти в отделение банка, обналичить указанную сумму и вернуть ему.

Заявительница сняла деньги, при этом не понимая, что забирает со счета собственные накопления. После этого она перевела их на восемь разных телефонных номеров, которые продиктовал ей мошенник.

Примечательно, что на следующий день мошенник вновь связался с пенсионеркой и предложили ей еще раз посетить отделение банка – он знал, что у женщины остались деньги на других счетах. Однако на этот раз пенсионерка обратилась за помощью к сотрудникам финансового учреждения и те посоветовали ей обратиться в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее сообщалось, что назван способ распознать телефонные номера мошенников

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Комментарии

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кир
2020-08-24 14:34:57
Что мы представляем из себя как цивилизация, когда защитить не можем стариков, которые создали государство, родили нас и защитили от врагов? :)
Гость
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