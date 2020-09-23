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В Петрозаводске мошенники дезинформируют жителей района Ключевая

Новости. Общество
16:55, 24 Сентября 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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В минувшую среду к сотрудникам "РКС-Петрозаводск" обратился мужчина с просьбой уточнить, действительно ли в районе Ключевая будут проводиться ремонтные работы.

Оказывается, с такой информацией в дом к его пожилой маме пришли мошенники. Они представились сотрудниками водоканала, показав фальшивое удостоверение, и сообщили женщине, что в районе Ключевая в скором времени будут вестись работы по замене трубопровода, и вода в кранах будет очень плохого качества, поэтому всем жителям Ключевой в срочном порядке нужно поставить фильтр-системы. Женщине предложили скидку, фильтры предлагали поставить за 19 тысяч рублей вместо 30. Эта история закончилась благополучно – пожилая женщина позвонила сыну, и мошенники мгновенно ушли, но если бы этого звонка не случилось, все могло бы быть плачевнее.

Как сообщил сотрудникам "РКС-Петрозаводск" звонивший мужчина, мошенники заходили и в другие квартиры, но установить фильтры предлагали не всем – видимо, лжесотрудники водоканала искали доверчивых людей старшего поколения. Внушить что-либо пожилым людям просто: они верят на слово, не всегда разбираются в коммунальной сфере, зато наверняка хранят дома свои сбережения – этим и пытаются пользоваться мошенники.

Уважаемые петрозаводчане, будьте бдительны! Объясните своим родителям, бабушкам, дедушкам и пожилым соседям, что пускать в дом "представителей водоканала" не стоит, какое бы удостоверение они ни предъявляли. Сотрудники АО "ПКС-Водоканал" не проверяют, есть ли течь в трубах, находящихся в квартирах жильцов, хотя именно такой уловкой мошенники часто пользуются, чтобы войти в квартиру – просят посмотреть коммуникации. Внутридомовые сети обслуживают ТСЖ, управляющие компании дома, но не водоканал. АО "ПКС-Водоканал" не планирует в районе Ключевая никаких масштабных работ, в связи с которыми изменится качество воды. Тем более компания не предлагает устанавливать дополнительные фильтры. Если у вас возникают сомнения, действительно ли перед вами сотрудник АО "ПКС-Водоканал", вы всегда можете уточнить информацию в Центре Единого Обслуживания по телефону 56-04-31.

 

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