В Петрозаводске мошенники выманили 50 тысяч рублей у продавца гаража

Жительница Петрозаводска решила продать гараж и попала на удочку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая обратилась в полицию вечером 8 февраля. Она рассказала, что стала жертвой аферистов и лишилась 50 тысяч рублей.

Полицейским заявительница сообщила, что некоторое время назад в сети Интернет разместила объявление о продаже гаража. В день преступления ей позвонил мужчина и изъявил желание приобрести его. Объяснив, что в настоящее время находится не в Петрозаводске, он выразил намерение "забронировать" гаражный бокс, а в подтверждение своих действий предложил перевести аванс на счет покупателя.

Женщина согласилась, сообщила номер своей карты, но вскоре покупатель снова позвонил и пояснил, что по каким-то причинам транзакция отменена.

Звонивший предложил женщине пройти к банкомату и там провести ряд операций, чтобы якобы завершить денежный перевод. После этого потерпевшая стала выполнять все указания мошенника. В результате она перевела на неизвестный счет два раза по 20 тысяч рублей и один – 10 тысяч рублей. После заключительной операции связь с мнимым покупателем прервалась, и только тут петрозаводчанка поняла, что попалась на удочку мошенников.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и не осуществлять никакие финансовые операции по указанию неизвестных людей.