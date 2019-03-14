В Петрозаводске может появиться камера, фиксирующая непропуск пешеходов водителями
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Мэрия пообещала установить камеру нового образца на одном из самых аварийных пешеходных переходов на Древлянке.
Средство автоматического контроля будет смонтировано возле нерегулируемого пешеходного перехода около дома №30 по Лососинскому шоссе.
Согласно статистике дорожной инспекции, этот переход на Древлянке стал одним из самых аварийных в городе.
"За последние полтора месяца на нем зафиксировано четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, что вызывает обеспокоенность Администрации. В связи с этим была достигнута договоренность с потенциальным инвестором об установке камеры фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения", – сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.
Новый объект слежения за дорожной безопасностью будет интегрирован с Центром автоматической фиксации административных правонарушений – непропуска пешеходов водителями.
Интересно, что еще в декабре в Москве таких камер было всего 3, пишет ТАСС.
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