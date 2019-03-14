В Петрозаводске может появиться камера, фиксирующая непропуск пешеходов водителями

Мэрия пообещала установить камеру нового образца на одном из самых аварийных пешеходных переходов на Древлянке.

Средство автоматического контроля будет смонтировано возле нерегулируемого пешеходного перехода около дома №30 по Лососинскому шоссе.

Согласно статистике дорожной инспекции, этот переход на Древлянке стал одним из самых аварийных в городе.

"За последние полтора месяца на нем зафиксировано четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, что вызывает обеспокоенность Администрации. В связи с этим была достигнута договоренность с потенциальным инвестором об установке камеры фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения", – сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Новый объект слежения за дорожной безопасностью будет интегрирован с Центром автоматической фиксации административных правонарушений – непропуска пешеходов водителями.

Интересно, что еще в декабре в Москве таких камер было всего 3, пишет ТАСС.