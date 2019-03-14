Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:46, 14 Марта 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В Петрозаводске может появиться камера, фиксирующая непропуск пешеходов водителями

Загрузка...

Мэрия пообещала установить камеру нового образца на одном из самых аварийных пешеходных переходов на Древлянке.

Средство автоматического контроля будет смонтировано возле нерегулируемого пешеходного перехода около дома №30 по Лососинскому шоссе.

Согласно статистике дорожной инспекции, этот переход на Древлянке стал одним из самых аварийных в городе.

"За последние полтора месяца на нем зафиксировано четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, что вызывает обеспокоенность Администрации. В связи с этим была достигнута договоренность с потенциальным инвестором об установке камеры фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения", – сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Новый объект слежения за дорожной безопасностью будет интегрирован с Центром автоматической фиксации административных правонарушений – непропуска пешеходов водителями.

Интересно, что еще в декабре в Москве таких камер было всего 3, пишет ТАСС.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2019-03-14 14:34:41
Меньше всего здесь думали о безопасности. Если бы думали, то убрали бы сугробы, закрывшие обзор и очистили дороги до бордюров.
Просто подсказали "инвестору" хлебное место, где будет хороший доход бюджету и этому коммерсанту. Стоять экипажу там лень, как и в начале ул. Шотмана.
кир
2019-03-14 13:55:44
Он был прав, переходя улицу, как сейчас мёртв. :)
dimchik19725
2019-03-14 13:45:24
Толку то этих камер? Понаставили.. Если, не дай Бог, что то с кем то случится беда- думаю человеку будет не легче потом, а может и всё равно- накажут нарушителя или нет!.. Надо стараться не на раскрытие преступлений и правонарушений, а на предупреждение и пресечение таковых!!!
mobikk
2019-03-14 13:31:40
Камера сможет остановить такой автомобиль - нарушитель?
Если да, то почему бы их не установить штук 500 по городу...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2019, 13:10
В Москве умер актер Владимир Этуш
12.03.2019, 15:33
В поликлинике Петрозаводска умер мужчина
11.03.2019, 22:00
Госдума отказалась поднимать МРОТ до 25 тысяч рублей
10.03.2019, 14:30
Под Петрозаводском столкнулись две легковушки
10.03.2019, 11:00
Крупное ДТП произошло на севере Карелии
07.03.2019, 14:07
"Люцифер" и "Краснопуз"

Аналитика

13.03.2019 11:53
Капитал
Воздушные замки 2
С проектом строительства в Петрозаводске завода по выпуску лесозаготовительной техники продолжают происходить загадочные истории.
Год после голосования: жизнь, достойная выбора 4
13.03.2019 10:08
Большие машины – большие проблемы 3
11.03.2019 15:47
"Противостояние – надуманное" 3
11.03.2019 15:02
"Населению нужно максимально активизироваться и сплотиться" 7
11.03.2019 12:26
Вся аналитика

Чтиво

13.03.2019 09:18
Без политики
Весеннее обострение
Весна считается самым тяжёлым периодом для организма, когда обостряются все хронические заболевания. Пришло время подумать о своём здоровье и заняться его восстановлением.
Приспособление во всем 11
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-ОНЕГО
13.03.2019 09:29
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»