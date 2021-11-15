В Петрозаводске мужчина два дня совершал набеги на магазин ради «бесплатных» колбасы и сыра

Жителю столицы Карелии грозит два года колонии за кражу продуктов из магазина.

По сообщению МВД Карелии, в 20-х числах декабря в полицию обратился представитель одного из продовольственных магазинов Петрозаводска. Он рассказал, что неизвестный в течение двух дней посещал торговую точку и похищал сыр с колбасой. Причиненный материальный ущерб составил 6 600 рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 38-летний ранее судимый за совершение аналогичных преступлений петрозаводчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что продукты похитил для собственных нужд.

В настоящее время фигуранту инкриминировано совершение двух эпизодов преступной деятельности. Дознание продолжается. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска вышла из магазина с 22 упаковками ворованного сливочного масла.