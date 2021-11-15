890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Более чем на 2 миллиона рублей обманула государство экс-работница лесничества в Карелии 4
28.12.2021 15:08
Перекресток в центре Петрозаводска погрузился в хаос из-за выключенного светофора (ФОТО) 11
Сегодня 06:40

В Петрозаводске мужчина два дня совершал набеги на магазин ради «бесплатных» колбасы и сыра

Новости. Криминал
12:10, 29 Декабря 2021
фото: © Rami Alhames/flickr.com

Новости партнеров

Жителю столицы Карелии грозит два года колонии за кражу продуктов из магазина.

По сообщению МВД Карелии, в 20-х числах декабря в полицию обратился представитель одного из продовольственных магазинов Петрозаводска. Он рассказал, что неизвестный в течение двух дней посещал торговую точку и похищал сыр с колбасой. Причиненный материальный ущерб составил 6 600 рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 38-летний ранее судимый за совершение аналогичных преступлений петрозаводчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что продукты похитил для собственных нужд.

В настоящее время фигуранту инкриминировано совершение двух эпизодов преступной деятельности. Дознание продолжается. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска вышла из магазина с 22 упаковками ворованного сливочного масла.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-12-29 13:30:23
И это все о нем, о благосостоянии народа. А в Финке и штатах еду бесплатно раздают.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
28.12.2021, 14:33
Цены на природный газ для населения Карелии вырастут в 2022 году

Аналитика

Сегодня 10:57
Капитал
Каждой деревне по «Макдональдсу»? 4
Столица Карелии и близлежащие районы республики собираются объединиться в петрозаводскую агломерацию, но зачем это надо, пока понятно не всем.
«Как хорошо, что я не сломал обе ноги!» 14
28.12.2021 15:07
Наш советский Новый год 4
28.12.2021 10:39
Клиники на Чайкиной: открыть курортный сезон можно в новогодние каникулы
28.12.2021 10:26
Карельское форелеводство: от семейного бизнеса к ведущей отрасли сельского хозяйства
27.12.2021 09:30
Вся аналитика

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»