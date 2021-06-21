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В Петрозаводске мужчина крал мусорные контейнеры, чтобы перевозить в них лом

Новости. Криминал
10:35, 22 Июня 2021
фото: © Минприроды Карелии

Житель столицы Карелии укатил с контейнерных площадок три мусорных бака на 21 тысячу рублей.

В полицию поступила информация о том, что с городских контейнерных площадок по сбору ТКО  неизвестные похитили три мусорных бака общей стоимостью 21 тысячи рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 36-летний ранее судимый местный житель.

Горожанин признал свою вину и пояснил стражам правопорядка, для чего ему понадобились контейнеры. По словам мужчины, он собирал в черте города бесхозный лом и сдавал его. Одна из последних находок оказалась больших габаритов и значительной массы: перенести металл на руках до мест сбыта было проблематично. Тогда-то петрозаводчанину и пришла мысль использовать мусорные баки в качестве средства перевозки.

По версии дознания, с апреля по май подозреваемый украл контейнеры, а затем сломал тары. Подозреваемому инкриминированы три эпизода преступной деятельности.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее житель Петрозаводска с проблемами в психике сжег восемь мусорных контейнеров.

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Комментарии

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Беня
2021-06-22 11:00:34
Дожили - с пухто мусорки тыбзят :)
кир
2021-06-22 10:37:49
На его месте любой наш человек сделал бы тоже самое, - уверенно сказал кот.
Leopol'd
2021-06-22 12:49:45
кир, вы - наркоманы часто тырите вещи, чтобы обменять на препараты. "Ваш человек" так и сделает. Но ты ваших с нормальными людьми не ровняй!
Беня
2021-06-22 10:59:21
кир, ну насчет "любой нащ", не знаю - не знаю. Лично я не дорос еще до того шоб тыбзить ценные мусорные баки :)
Я все работаю и работаю по найму, как дурак, а мог бы иметь успешный высокоэффективный инновационный бизнес по торговле краденными мусорками, открыл бы магазин на маркетплейсе типа на Озоне или наоборот на СберМегаМаркете, оплата по безналу, доставка краденного до двери, самовывоз, гигиенический сертификат, все закрывающие документы и все такое :) :) :)
кир
2021-06-22 11:30:54
Беня, читай и понимай всё изложенное. Ты не был на его месте. И не будешь, - сказал кот.)))
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