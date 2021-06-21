В Петрозаводске мужчина крал мусорные контейнеры, чтобы перевозить в них лом

Житель столицы Карелии укатил с контейнерных площадок три мусорных бака на 21 тысячу рублей.

В полицию поступила информация о том, что с городских контейнерных площадок по сбору ТКО неизвестные похитили три мусорных бака общей стоимостью 21 тысячи рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 36-летний ранее судимый местный житель.

Горожанин признал свою вину и пояснил стражам правопорядка, для чего ему понадобились контейнеры. По словам мужчины, он собирал в черте города бесхозный лом и сдавал его. Одна из последних находок оказалась больших габаритов и значительной массы: перенести металл на руках до мест сбыта было проблематично. Тогда-то петрозаводчанину и пришла мысль использовать мусорные баки в качестве средства перевозки.

По версии дознания, с апреля по май подозреваемый украл контейнеры, а затем сломал тары. Подозреваемому инкриминированы три эпизода преступной деятельности.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее житель Петрозаводска с проблемами в психике сжег восемь мусорных контейнеров.