В Петрозаводске мужчина обокрал друга детства ради ночи с дамами

Мужчина украл у знакомого карту, чтобы продолжить веселье, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 35-летний житель карельской столицы с сообщением о краже. С банковского счета заявителя исчезло более 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что именно предшествовало криминальному событию. Мужчина нечаянно встретил приятеля, которого не видел много лет. Вместе они оказались в ночном заведении, расположенном в микрорайоне Зарека. Общение проходило за спиртным. По версии следствия, товарищ подсмотрел парольную информацию карты, когда собеседник расплачивался в баре.

Далее алкоголь подействовал неодинаково на участников истории. Владелец денежного счета остался в баре. Он не заметил, как из куртки пропала карта.

А его друг из детства, познакомившись с приятной компанией посетительниц, отправился восвояси – для продолжения веселья ему требовались финансы. В одном из банкоматов города карта потерпевшего была пущена в ход.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый буквально весной покинул место заключения.