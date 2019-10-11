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Новости. Криминал
14:44, 11 Октября 2019

В Петрозаводске мужчина продал украденный винный напиток, чтобы купить крепкий алкоголь

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В столице Карелии задержан 42-летний мужчина, вынесший из гипермаркета винный напиток на 5 тысяч рублей.

По сообщению МВД Карелии, в субботний вечер в гипермаркете Петрозаводска внимание охранников торгового зала привлек один из посетителей. Мужчина долго рассматривал стойку, на которой были выставлены бутылки со спиртными напитками, после чего положил три бутылки в корзину и несколько раз обошел вокруг стеллажа. На последнем круге литровые бутылки с винным напитком из корзины исчезли под курткой мужчины. Еще некоторое время ему потребовалось, чтобы покинуть торговый зал и скрыться от преследующих охранников в ближайшем лесу с похищенным товаром. Ущерб составил 5 000 рублей.

С помощью видеокамер удалось установить личность подозреваемого. Мужчина был знаком сотрудникам полиции, которым он пояснил, что сразу же сбыл похищенный слабоалкогольный напиток. На полученные от продажи деньги он купил для себя более крепкий алкоголь.

Люитель крепкого алкоголя стал фигурантом уголовного дела.

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Комментарии

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кир
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