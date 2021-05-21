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В Петрозаводске мужчина пытался вывести из магазина украденное мясо в детской коляске

Новости. Общество
09:18, 22 Мая 2021
фото: © freepik.com

Житель Петрозаводска хотел незаметно провести мимо кассы детскую коляску с продуктами, сообщили в Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел в одном из гипермаркетов столицы Карелии. Сотрудники вневедомственной охраны выехали по сигналу «тревожной кнопки» в магазин, где чуть не украли продукты. Росгвардейцы на месте установили, что к правонарушению причастен 35-летний горожанин. Мужчина взял с прилавка мясо, спрятал ее в детской коляске и попытался незаметно пронести мимо кассы. Но бдительные сотрудники магазина заметили покупателя с крадеными продуктами.

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Росгвардейцы задержали любителя мяса и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы в Карелии задержали мужчину с двумя бутылками алкоголя в рукаве.

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Комментарии

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1677
2021-05-22 11:36:51
На мясо денег нет, а детей заводят
Гость
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