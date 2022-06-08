В Петрозаводске мужчина разгромил магазин и уснул на месте

Буйный мужчина разбил витрину одного из холодильных прилавков в магазине и был госпитализирован.
По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел вечером 4 июля в одном из специализированных магазинов Петрозаводска. Директор торгового заведения пояснил прибывшим по сигналу тревожной кнопки сотрудникам вневедомственной охраны, что неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в торговом зале, разбил витрину одного из холодильных прилавков. Он повредил товар и уснул в магазине.
Кроме росгвардейцев представители торгового заведения вызвали также бригаду скорой медицинской помощи. Задержанный 42-летний петрозаводчанин госпитализирован.
Информация передана полиции для дальнейшего расследования.
Ранее сообщались, бойцы Росгвардии помогли буйному посетителю покинуть кафе Петрозаводска.
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