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В Петрозаводске мужчина разнёс кулаком банкомат (ВИДЕО)

Новости. Криминал
11:34, 19 Января 2021
фото: МВД по Республике Карелия / ВК / скриншот видео
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Полиция разыскивает мужчину, который повредил имущество банка.

Петрозаводская полиция сообщила о розыске мужчины, который 13 января повредил банкомат на улице Жуковского. 

Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения. Запечатленный на видео мужчина о чем-то пытается договориться со со своей спутницей. Затем он наносит удар кулаком в экран банкомата. Экран разбивается.

"Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение мужчины, запечатленного на видеозаписи. Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: +7-911-405-24-58, +7-911-410-76-51. Конфиденциальность гарантируется", - говорится в заявлении МВД по Карелии.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы успокоили даму, разгромившую магазин.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей
2021-01-19 12:58:21
А в следующий раз своей даме так разнесет голову
театральный критик
2021-01-19 12:42:38
Протестанул . Без плакатика :)
Бритва
2021-01-19 12:10:13
синяк, типичные либералы, навальнёнок
Горожанин
2021-01-19 12:00:51
Давно ли на паровоз с топором кидались ...теперь вот на банкомат ... эволюция однако!
кир
2021-01-19 11:54:58
Самобытный.
David
2021-01-19 12:03:37
кир, Твои люди!
кир
2021-01-19 12:42:16
David, смердишь как офф? Братья по разуму. Вас во Вселенной уже двое.
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