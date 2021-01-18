В Петрозаводске мужчина разнёс кулаком банкомат (ВИДЕО)

Полиция разыскивает мужчину, который повредил имущество банка.

Петрозаводская полиция сообщила о розыске мужчины, который 13 января повредил банкомат на улице Жуковского.

Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения. Запечатленный на видео мужчина о чем-то пытается договориться со со своей спутницей. Затем он наносит удар кулаком в экран банкомата. Экран разбивается.

"Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение мужчины, запечатленного на видеозаписи. Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: +7-911-405-24-58, +7-911-410-76-51. Конфиденциальность гарантируется", - говорится в заявлении МВД по Карелии.

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