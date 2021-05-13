В Петрозаводске мужчина решил убить своего кредитора и заказал полицейским его похищение

В Петрозаводске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в организации похищения человека и приготовлении к убийству, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в феврале 2020 года житель Петрозаводска в городе организовал похищение знакомого мужчины, которому не хотел возвращать взятые в долг деньги.

Для этого он обратился к исполнителям, с которыми обговорил все детали преступления, в ходе которого кредитор должен был быть похищен и доставлен к нему в гаражный бокс, где обвиняемый планировал добиться от потерпевшего передачи ему денежных средств и различного имущества, после чего совершить его убийство.

Однако исполнители действовали в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», в результате чего в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.