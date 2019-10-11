В Петрозаводске мужчина сбежал из магазина с пивом

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В столице Карелии Росгвардия задержала мужчину, который похитил две банки пива.
Инцидент произошел в среду.
"9 октября в 21:13 сработала кнопка тревожной сигнализации магазина на улице Кузьмина. Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, прибыв на объект, выяснила, что неизвестный гражданин похитил пиво и скрылся", - сообщили в региональном отделе Росгвардии.
По камерам видеонаблюдения удалось уточнить, что мужчина, крутившийся у холодильников в магазине, положил две банки в карманы куртки. Вскоре подозреваемого задержали недалеко от торговой точки. Работники магазина опознали его как лицо, совершившее хищение.
"В отделе внутренних дел ведётся проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - уточнили в Росгвардии.
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