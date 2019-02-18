В Петрозаводске мужчина украл лодку, чтобы уехать в Москву

Петрозаводские полицейские установили подозреваемого в краже.

По данным МВД Карелии, в начале января в полицию обратился 58-летний горожанин и сообщил, что с территории его участка в микрорайоне Ключевая похитили резиновую лодку стоимостью более 40 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен один из жителей микрорайона - ранее судимый 38-летний мужчина.

По версии следствия, ночью он перелез через забор и похитил с участка лодку. Далее продал ее за 15 тыс. рублей. На эти деньги житель Карелии отправился в Москву, чтобы устроиться на работу. При этом он забыл дома документы, в том числе паспорт. По возвращении в Петрозаводск мужчина был задержан сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело о краже.