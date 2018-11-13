В Петрозаводске мужчина украл у пьяного пенсионера телефон

В полицию обратился 57-летний петрозаводчанин с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что у него похитили мобильный телефон стоимостью свыше 10 тысяч рублей. Заявитель возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения, и до квартиры его довел какой-то незнакомый мужчина, а утром петрозаводчанин обнаружил пропажу имущества.

Сотрудники полиции установили 26-летнего подозреваемого. Гражданин дал признательные показания и пояснил, что в день происшествия шел в магазин, когда увидел шатавшегося мужчину, и решил помочь ему дойти до квартиры.

В подъезде провожатый заметил в кармане куртки пенсионера телефон и похитил его. Впоследствии местный житель пользовался чужим устройством связи, пока не был установлен правоохранителями. В настоящее время мобильный изъят и возвращён владельцу.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской невыезде.