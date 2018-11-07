10:31, 07 Ноября 2018
В Петрозаводске мужчина в гостях убил хозяев квартиры с помощью подручных средств и провода
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В Петрозаводске мужчина признан виновным в убийстве двух человек и приговорен к 17 годам колонии, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, 12 сентября 2017 года пьяный 31-летний житель Петрозаводска напал на хозяев квартиры, где находился, избил их. Мужчина скончался от травм на месте происшествия, а женщину злоумышленник задушил обрывком провода.
Суд приговорил петрозаводчанина к 17 годам колонии строгого режима.
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