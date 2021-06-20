В Петрозаводске мужчина влез в квартиру к бывшей жене и был пойман росгвардейцами

Вневедомственная охрана Росгвардии защитила женщину от постороннего в её квартире.

Гражданин, задержанный на днях в одной из квартир Петрозаводска, ранее неоднократно совершал противозаконные действия в отношении женщины, с которой когда-то состоял в браке. Об этом сообщает Росгвардия.

В этот раз мужчина разбил форточку и проник в квартиру. По сигналу тревоги на место прибыла группа задержания батальона полиции Петрозаводского отдела вневедомственной охраны.

Это не первый случай за текущий месяц, когда злоумышленник нарушает покой бывшей жены: приходит выяснять отношения, скандалит, высказывает угрозы. Задержанный был передан полицейским.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы спасли автовокзал в городе Карелии от убежденного алкоголика.