Росгвардейцы спасли автовокзал в городе Карелии от убежденного алкоголика

Сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Медвежьегорска, парализовавшего работу местного автовокзала, сообщили в Росгвардии Карелии.
Днем 8 июня группа задержания вневедомственной охраны выехала на вызов в автовокзал Медвежьегорска.
Выяснилось, что работе персонала мешал пьяный мужчина.
При установлении личности выяснилось, что 42-летний местный житель регулярно появлялся в нетрезвом виде в общественных местах. Также за ним числились административные взыскания, связанные с употреблением алкоголя. Был хулиган причастен и к уголовному преступлению.
Дебошир был передан сотрудникам полиции.
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