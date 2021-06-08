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Росгвардейцы спасли автовокзал в городе Карелии от убежденного алкоголика

Новости. Происшествия
12:30, 09 Июня 2021
фото: © управление Росгвардии Карелии

Сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Медвежьегорска, парализовавшего работу местного автовокзала, сообщили в Росгвардии Карелии.

Днем 8 июня группа задержания вневедомственной охраны выехала на вызов в автовокзал Медвежьегорска.

Выяснилось, что работе персонала мешал пьяный мужчина.

При установлении личности выяснилось, что 42-летний местный житель регулярно появлялся в нетрезвом виде в общественных местах. Также за ним числились административные взыскания, связанные с употреблением алкоголя. Был хулиган причастен и к уголовному преступлению.

Дебошир был передан сотрудникам полиции.

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