В Петрозаводске мужчина внезапно атаковал дверь в торговом центре (ВИДЕО)

Полиция разыскивает посетителя ТЦ, разбившего входную дверь, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в умышленном повреждении чужого имущества.

Судя по видео, мужчины вышел из здания покурить, а затем внезапно бросился на входную дверь, разбив ее ногой.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 999-094-54-82, 8 999-094-51-45, 8 999-094-56-81. Конфиденциальность гарантируется.