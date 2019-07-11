В Петрозаводске мужчина во время УДО перерезал горло знакомому

Подозреваемый зарезал малознакомого мужчину в квартире бывшей жены, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, ночью 10 июля обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру бывшей супруги в Петрозаводске. Во время ссоры с малознакомым 34-летним мужчиной обвиняемый нанес ему не менее трех ударов ножом в область шеи. В результате указанных насильственных действий потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый задержан, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и осужден за умышленное тяжкое преступление против здоровья личности. Преступление совершил в период условно-досрочного освобождения.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.