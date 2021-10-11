В Петрозаводске мужчина вынес под курткой четыре блока сигарет из магазина и попался на видео

Камеры видеонаблюдения помогли раскрыть кражу из одного из магазинов столицы Карелии.

По сообщению МВД Карелии, в петрозаводскую полицию поступила информация о том, что в специализированном магазине неизвестный похитил четыре упаковки с табачными изделиями. Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в зале. На записях видно, как один из посетителей берет с витрины товар, кладёт его в карманы куртки и покидает торговую точку. Причиненный организации материальный ущерб составил 2 800 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 29-летний ранее судимый за петрозаводчанин. Он дал признательные показания. Подозреваемый рассказал, что похищенное сбыл, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант заключён под стражу за ранее совершённое им преступление.