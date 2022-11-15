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В Петрозаводске мужчинам чаще приходится встречать Новый год на работе

Новости. Общество
09:52, 08 Декабря 2022
фото: © / shutterstock

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Опрос показал, что на трудовые смены и дежурства в ночь с 31 декабря на 1 января чаще соглашаются мужчины.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, Новый год остается преимущественно домашним и семейным праздником: встречать его дома с родными собирается большинство жителей Петрозаводска. Провожать уходящий год на работе чаще приходится мужчинам. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Так, 3 из 4 жителей Петрозаводска (75%) планируют встретить Новый год дома: праздник в родных стенах — это по-прежнему самый популярный формат новогоднего торжества. Слушать бой курантов на работе придется 8% опрошенных. Причем на трудовые смены и дежурства в ночь с 31 декабря на 1 января чаще соглашаются мужчины (12% против 3% среди женщин). По 3% горожан отметят наступление 2023-го в гостях и в поездке в другом городе, 1% — в деревне или на даче. Еще 2% назвали другие варианты: за границей, на улице, в ресторане и т. д.

Лучшая компания для встречи Нового года — это семья, считают жители Петрозаводска: отмечать праздник в кругу родных намерен 73% опрошенных. В одиночестве проведут новогоднюю ночь 13% респондентов. Вдвоем с любимым человеком — 4%. Столько же опрошенных собираются праздновать с коллегами по работе. 2% встретят новый год с друзьями, а 1% — в компании любимого питомца. При этом отмечают праздник с семьей чаще женщины (77% против 63% среди представителей сильного пола), в одиночестве — мужчины (16% против 7% среди женщин).

По сравнению с прошлым годом россияне в целом стали чуть чаще встречать Новый год дома с семьей.

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